Gli impianti eolici possono condizionare gli interventi antincendio. Con questo presupposto il deputato sardo del Movimento 5 Stelle, Emiliano Fenu, ha presentato una proposta di legge ad hoc sulle centrali eoliche nelle aree a rischio incendi.

“Anche ieri la Sardegna ha vissuto una giornata pesantissima sul fronte degli incendi” spiega Fenu in una nota. “Centinaia di ettari andati in fumo, aziende agricole devastate, persone evacuate e attività commerciali distrutte dalle fiamme. Dal primo gennaio al 22 luglio di quest’anno gli incendi in Sardegna sono stati 1.135. Anche i vigili del fuoco stanno pagando un prezzo altissimo, in termini di sacrifici e di rischio troppo elevato di perdere la vita”.

Poi l’affondo: “L’intervento dei mezzi aerei è stato, è e sarà sempre più fondamentale per il contrasto agli incendi. Ma c’è un rischio enorme che si aggiunge a quello concreto degli incendi boschivi ed è legato alla presenza degli aerogeneratori che ostacolano l’arrivo dei mezzi di soccorso e in alcuni casi influiscono negativamente sull’efficacia degli interventi di spegnimento”.

“Per questa ragione oggi ho presentato una proposta di legge, che dà alle Regioni la possibilità, in base ed in ottemperanza ai piani annuali di rischio incendi, di impedire la realizzazione di centrali eoliche nelle aree interessate dal rischio incendi”. E conclude: “Mi auguro che il Governo e la maggioranza consentano un celere incardinamento della proposta di legge e, nel primo provvedimento utile, dell’accoglimento dell’analogo emendamento”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it