Nella nottata di martedì, a Sant’Antioco, gli agenti del Commissariato di Carbonia hanno proceduto al controllo di un’auto, con a bordo due giovani, mentre percorreva una via del centro cittadino. Entrambi gli occupanti del veicolo, un 36enne e un 23enne originari del posto, hanno manifestato fin da subito evidenti segni di irrequietezza, tali da insospettire i poliziotti che hanno approfondito il controllo.

Nel corso dell’attività, gli agenti hanno infatti rinvenuto addosso al conducente due involucri di cellophane contenenti cocaina nonché, occultati all’interno del veicolo, un panetto di circa 97 grammi di hashish ed un involucro con circa 8 grammi di marijuana.

La perquisizione è stata estesa anche ai loro domicili, consentendo di rinvenire nell’abitazione del passeggero tre bilancini di precisione con tracce di sostanza stupefacente, circa 385 grammi di marjuana, circa 86 grammi di hashish, un coltello a serramanico e altro materiale utile per il confezionamento della droga.

Tutta la sostanza stupefacente, nonché la somma totale di 450 euro rinvenuta ai predetti e ritenuta presunto provento dell’attività illecita, è stata sequestrata.

I due soggetti sono stati tratti in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, a seguito dell’udienza per direttissima, il Gip ha convalidato l’arresto senza applicare nessuna misura cautelare.

