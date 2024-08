Sono 13.500 gli abbonati all’Unipol Domus per la stagione 2024/2025. A comunicare il dato record in linea con l’anno scorso è lo stesso Cagliari Calcio, che ringrazia i tifosi per il sostegno.

“Un dato importante che testimonia una volta di più la forte, fondamentale spinta del nostro stadio” scrive il club in una nota. “Grazie a tutti i tifosi che saranno al nostro fianco. Per vivere insieme nuove emozioni”.

