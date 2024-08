Durante la notte, i Carabinieri del Radiomobile di San Vito hanno arrestato un macellaio di 36 anni residente a Villaputzu per il reato di violenza sessuale. A denunciare l’accaduto al numero d’emergenza del 112 una giovane residente a Roma, che ha riferito che la sua amica, una 19enne residente a Villaputzu, era stata violentata.

I militari, giunti sul posto, hanno rintracciato la giovane vittima che ha raccontato loro di essere stata costretta ad avere un rapporto sessuale da un giovane di nazionalità rumena conosciuto in serata, dopo essere stata inizialmente intrattenuta in un bar del paese. Dopo l’aggressione avvenuta sulla spiaggia, la ragazza è stata riaccompagnata a casa dall’aggressore, che l’avrebbe minacciata allo scopo di non denunciare l’accaduto.

Le immediate indagini dei Carabinieri hanno consentito di identificare il presunto colpevole. L’uomo è stato raggiunto presso la sua abitazione e accompagnato presso gli uffici del comando compagnia. Per lui sono scattati i domiciliari. Nel frattempo, la giovane vittima ha formalizzato la denuncia per violenza sessuale presso la Stazione Carabinieri di Villaputzu.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it