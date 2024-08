Pioggia e grandine, d’improvviso, si è abbattuta su Urzulei nel pomeriggio. A rendere noto il cambio improvviso del cielo è stato l’attore Jacopo Cullin attraverso i suoi profili social.

L’attore, impegnato in mattinata in una escursione, si è poi recato a pranzo. E in un attimo il cielo si è fatto plumbleo ed ha lasciato spazio alla pioggia e alla grandine.

