Incidente stradale tra due veicoli nella tarda serata di ieri. Intorno alle 23 sulla SS 125 Var una Renault Clio, condotta da un 73enne di Villaputzu, ha urtato la parte posteriore sinistra di una Volvo C30, ferma sulla carreggiata a causa di un guasto meccanico.

A bordo della Clio, oltre al conducente, viaggiavano la moglie del conducente e due nipoti, rispettivamente di 18 e 17 anni. La passeggera, una 71enne residente a Villaputzu, è stata trasportata dal personale del 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Muravera per accertamenti e cure; fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Entrambi i veicoli, non marcianti, sono stati rimossi dalla carreggiata da un carro attrezzi. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri del Radiomobile, mentre la dinamica precisa è in corso di accertamento.

