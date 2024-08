Un uomo in sella a una moto è deceduto in seguito alle numerose ferite riportate dopo lo scontro con un’auto a Gonnesa, sulla provinciale 126 in direzione Porto Paglia.

Le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi. Dopo i primi e immediati soccorsi l’ambulanza ha trasportato il ferito all’ospedale Sirai di Carbonia.

Tempestivi, ma purtroppo inutili, i tentativi di salvargli la vita: l’uomo è ispirato poco dopo. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Gonnesa per i rilievi.

L’incidente risale alle 10.15 di questa mattina. Le dinamiche sono ancora da accertare, non sono state ancora diffuse le generalità della vittima.

