Stava passeggiando in bicicletta quando per cause ancora da accertare è entrato in collisione con un’auto. Incidente questa mattina a Porto Corallo, dove un ciclista è stato investito da un’auto ed è rimasto ferito, fortunatamente non in maniera grave.

L’uomo è stato portato in ospedale a Muravera dal 118 intervenuto sul posto. I rilievi di legge sono invece effettuati dai Carabinieri di San Vito.

