Intorno alle 8, una squadra dei Vigili del fuoco di Ozieri è intervenuta sulla SP 1 km 2 bivio per San Nicola, per un incidente stradale in cui sono state coinvolte due vetture.

Tre persone trasportate da due ambulanze al vicino ospedale di Ozieri.

La squadra ha collaborato con i sanitari e successivamente ha messo in sicurezza i veicoli e la zona interessata dal sinistro.

Sul posto Carabinieri e Polizia, il traffico è stato deviato nel vicino incrocio.

