Intervento di soccorso dei Sommozzatori e della Sezione Navale dei Vigili del fuoco di Cagliari intorno alle 14 odierne a Torre delle Stelle.

Il Comando del Vigili del Fuoco di Cagliari ha ricevuto una richiesta d’intervento da parte della Guardia Costiera per il soccorso a 4 giovani ragazzi (2 ragazze e 2 ragazzi) che, usciti per un’escursione con i Sup, non riuscivano a far ritorno al punto di partenza a causa della variazione delle condizioni del mare.

I quattro trovatisi in difficoltà, si sono arrampicati in una scogliera dalla quale non riuscivano a spostarsi.

Per il basso fondale e le onde che si infrangevano sulla scogliera stessa, i sommozzatori hanno raggiunto a nuoto i 4 ragazzi, hanno fatto loro indossare dei giubbini di salvataggio ed i caschetti e li hanno trasportati, anche con l’ausilio di corde lanciate dai soccorritori, a bordo del gommone dei Vigili del Fuoco.

Una volta recuperati, i ragazzi (e le loro attrezzature), sono stati riaccompagnati, incolumi, nella spiaggia dalla quale erano partiti.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it