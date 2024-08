Intorno alle 15.45, una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Sassari è intervenuta sulla SS200 dell’ Anglona al km 16 per un incidente stradale. Un camion, per cause da accertare, era uscito fuori strada dopo aver divelto il guardrail, per poi finire la corsa scavalcando un ponticello e ribaltandosi su un fianco.

All’arrivo sul posto, si provvedeva ad estrarre il conducente che affidato ai sanitari presenti sul posto, veniva portato al Pronto Soccorso di Sassari per accertamenti.

Sul posto Polizia Locale di Sorso, Carabinieri e Anas. La strada al momento è chiusa in entrambi sensi di marcia.

