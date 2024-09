I Carabinieri del Radiomobile di Cagliari hanno arrestato questa notte un uomo di 55 anni, residente a Sant’Antioco, per furto aggravato. L’arresto è avvenuto dopo l’intervento dei militari in via Mameli, a seguito della segnalazione di un passante che aveva assistito al furto di alcuni trolley da un’auto. L’uomo avrebbe infranto il finestrino di una Fiat 600, impossessandosi degli oggetti custoditi all’interno dell’abitacolo, per poi darsi alla fuga a piedi.

I militari, dopo un breve inseguimento a piedi, sono riusciti a bloccare il fuggitivo e, a seguito di perquisizione, lo hanno trovato in possesso di vari oggetti sottratti poco prima dai trolley. La refurtiva è stata prontamente restituita alla proprietaria, una donna di 40 anni residente a Cagliari che ancora non era a conoscenza di essere stata derubata.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it