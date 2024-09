Nel pomeriggio, intorno alle ore 17:00, si è verificato un sinistro stradale lungo il tratto di Is Pontis Paris, nella discesa che collega via delle Serre a Cagliari. L’incidente ha coinvolto tre autovetture in un tamponamento a catena.

La causa principale sembra essere stata il rallentamento improvviso della prima vettura, dovuto ad uno spazio tra le giunture delle sezioni del ponte, spazio creatosi in conseguenza della mancanza delle guaine in gomma, che si sono lacerate.

Nel corso dell’incidente, una donna presente nell’auto centrale è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita.

Vista la problematica legata allo stato delle giunture, il Sindaco di Quartucciu è stato informato dai Carabinieri e ha dichiarato che avrebbe provveduto a far intervenire un manutentore per ripristinare, nell’immediato, la sicurezza della strada, così da evitare la sua chiusura.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it