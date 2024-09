Tragedia in via Is Mirrionis a Cagliari: un uomo di 60 anni è morto in seguito ad un pauroso scontro tra un’auto e il suo scooter.

Sul posto è arrivata una ambulanza del 118, ma la caduta dell’uomo in seguito allo scontro si è rivelata fatale. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.

In corso d’accertamento la dinamica della tragedia: sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale.

