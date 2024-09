Durante la notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sanluri, con il supporto della Stazione di Samatzai e del personale del 118, sono intervenuti in seguito a una chiamata di emergenza lungo via Matta, all’intersezione con via Marco Polo, in direzione Serramanna. Qui, si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto una Fiat Panda e una BMW GS 1250.

Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat Panda, condotta da una giovane di 20 anni residente a Serramanna, avrebbe omesso di dare la precedenza alla moto che proveniva dalla direzione opposta, provocando un impatto frontale-laterale.

La conducente della Panda è rimasta illesa, mentre il motociclista, un 36enne residente a Villasor, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari ove attualmente è in cura, fortunatamente, non in pericolo di vita.

