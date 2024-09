Incidente questa mattina sulla statale 195 all’ingresso di Cagliari. Un tamponamento a catena ha coinvolto alcune auto e un bus dell’Arst.

Nello scontro è rimasto coinvolto anche un bambino di 10 anni a bordo di una delle auto. Il piccolo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Brotzu. Non si registrano feriti gravi, ma il traffico è fortemente rallentato in direzione del capoluogo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it