Grave episodio questa mattina a Carbonia dove una donna è rimasta ferita per l’esplosione di un ordigno. La 68enne, residente a Carbonia, si trovava sul posto quale responsabile di una colonia felina. Incuriosita dal pacco, lo ha spostato causando l’esplosione. La donna è stata trasportata in codice arancione presso l’ospedale Sirai di Carbonia per le cure necessarie. Fortunatamente, non è in pericolo di vita e sembra aver riportato lesioni non gravi.

Il 118 ha allertato subito i militari della Stazione Carabinieri di Carbonia e del Nucleo Operativo. Le prime verifiche hanno accertato che un piccolo ordigno, contenuto in una scatola di legno, era stato abbandonato su un terreno di proprietà di un uomo del luogo. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli artificieri.

