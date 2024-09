È stata approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari, degli idonei non beneficiari e degli esclusi, relativa alla concessione di contributi per l’abbattimento dei costi per il fitto-casa destinati a studenti sardi che frequentano corsi universitari in atenei ubicati fuori dalla Sardegna nell’anno accademico 2023/24.

Lo rende noto l’assessora della pubblica istruzione Ilaria Portas: “Sempre in tema di diritto allo studio sono state pubblicate oggi le graduatorie definitive relative al procedimento Fitto Casa Anno Accademico 2023/2024, che contiene l’elenco dei beneficiari del contributo che ristora, sino a un massimo di euro 2.500, le spese di locazione alle studentesse e agli studenti isolani che frequentano corsi universitari in atenei ubicati fuori dalla Sardegna. Un intervento molto importante che offre supporto a tutti e tutte coloro che desiderino formarsi in un ateneo diverso da quelli presenti nell’isola. Dobbiamo supportare i nostri ragazzi e le nostre ragazze perché possano esprimersi al meglio e trovare sbocchi professionali quanto più vicini ai loro desideri”.

Il contributo rientra nell’ambito di una serie di interventi a favore degli studi universitari, con l’obiettivo di ampliare le possibilità degli studenti e delle studentesse dell’isola di istruirsi e acquisire un titolo accademico fuori dal territorio regionale.

Per ricevere il contributo assegnato, gli studenti beneficiari dovranno presentare i giustificativi delle spese sostenute attraverso le piattaforme informatiche regionali, appena saranno rese disponibili.

