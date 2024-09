Si prospetta una notte di perturbazioni in gran parte della Sardegna. Già in queste ore il tempo si è mostrato instabile in diverse parti dell’isola.

A partire da questa sera sono attese precipitazioni soprattutto sul versante settentrionale, a causa di una perturbazione in arrivo dalla Francia e dalla Spagna. Le piogge potrebbero avere anche carattere temporalesco.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it