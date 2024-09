I Carabinieri della Stazione di Selargius hanno appena denunciato uno studente di Quartu Sant’Elena per furto aggravato. Tutto è iniziato il 18 agosto scorso, quando un residente di Selargius ha sporto denuncia per il furto del proprio monopattino elettrico. Sembrava che il monopattino fosse completamente sparito dalla circolazione quando la vittima, nella serata di ieri, navigando tra le offerte di un popolare mercatino online, ha avuto un déjà-vu: in vendita, per la modica cifra di 100 euro, c’era proprio quello che sembrava essere il suo monopattino, riconoscibile grazie a qualche graffio di troppo e alla “misteriosa” mancanza del caricabatterie.

A quel punto, ai Carabinieri non è rimasto che unire i puntini e risalire all’identità di chi si celava dietro il nickname del “furbo” venditore. Organizzato l’incontro per la trattativa proprio nei pressi del Comando Stazione Carabinieri di Selargius, i militari si sono presentati “casualmente” a bordo di una pattuglia proprio nel momento in cui il sospetto stava sfrecciando, con aria serena, sul monopattino rubato.

Il finale? Per chi dolce e per chi amaro. Da una parte, il legittimo proprietario ha potuto riabbracciare il suo fidato veicolo elettrico, dall’altra lo studente si è ritrovato a fare i conti con un’accusa di furto aggravato, che lo porterà davanti all’Autorità Giudiziaria.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it