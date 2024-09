Enrico Tinti, presidente dell’ordine dei biologi della Sardegna, esprime il proprio disappunto per i tanti soldi non spesi dalle Aziende sanitarie della Sardegna in merito alle criticità evidenziate dalla Corte dei Conti sul bilancio 2023 della giunta Solinas.

“Resto sconcertato e deluso quando apprendo che ben 117 milioni di euro non sono stati utilizzati dalle Aziende Sanitarie della Sardegna e nel contempo vengono annunciati maggiori investimenti per la sanità accreditata che poi non vedono la luce”, ha dichiarato tinti.

“La Regione ha vinto un ricorso contro lo Stato che impediva l’incremento dei fondi per il settore accreditato della specialistica ambulatoriale e nonostante ciò non procede ad un reale aumento delle risorse disponibili che consentirebbe l’azzeramento delle liste d’attesa”.

