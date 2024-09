Non c’è pace per l’Olbia che prova a ripartire dalla Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione. Questa mattina il club gallurese ha comunicato l’esonero al tecnico Marco Amelia, ex portiere e Campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale azzurra.

L’Olbia è reduce dalla terza sconfitta in quattro gare ed è ultimo in classifica. La società ha anche imposto il silenzio stampa a tutti i tesserati.

