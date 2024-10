Lo hanno trovato senza vita sotto la sua auto. Drammatica scoperta questa mattina a Olbia, nella frazione di Pittulongu, dove un turista romano di 90 anni è morto in circostanze ancora da chiarire.

Secondo i primi rilevamenti dei Carabinieri, l’uomo potrebbe essere stato travolto dalla sua stessa auto in via Di Ghibli, strada tra l’altro in discesa. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

