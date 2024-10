I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti alle 20:00 circa per uno spaventoso incidente stradale avvenuto città, in via Mosca.

La conducente, per cause da definire, ha perso il controllo del proprio mezzo: urtando il marciapiede è finita per ribaltarsi sulla carreggiata.

La squadra VF ha estratto la donna per affidarla alle cure dei sanitari del 118. Presenti sul posto carabinieri e due ambulanze.

