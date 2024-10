Quest’oggi, intorno alle 13, una donna di 40 anni è stata investita da un’auto mentre stava attraversando le strisce pedonali in viale Mancini, a Sassari.

Alla guida dell’auto vi era un’altra donna, 65enne. Sul posto sono poi arrivati i soccorsi e gli operatori del 118 hanno portato la donna in ospedale per gli accertamenti. Oltre a loro, anche la polizia locale per effettuare i rilievi di rito.

