Nel corso della serata appena trascorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno deferito in stato di libertà due uomini, rispettivamente di 34 e 55 anni, con l’accusa di ricettazione di un’autovettura.

I due soggetti sono stati fermati dai militari mentre percorrevano via Is Maglias a bordo di una Lancia Ypsilon, risultata rubata la notte precedente in via Tommaseo. Il furto era avvenuto ai danni di una giovane cagliaritana di 20 anni, che aveva subito denunciato l’accaduto presso la Stazione Carabinieri di Cagliari-Villanova.

Grazie alla tempestiva azione dei Carabinieri, l’autovettura è stata recuperata e prontamente restituita alla legittima proprietaria, che ha così potuto tirare un sospiro di sollievo. La giovane, che aveva vissuto momenti di forte stress per la scomparsa del suo veicolo, ha visto concludersi la vicenda nel migliore dei modi, tornando in possesso della sua auto.

I due indagati, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, che è stata informata dai militari. L’operazione, oltre a portare giustizia per la giovane vittima, ha confermato ancora una volta l’efficacia dei controlli sul territorio e la prontezza degli interventi delle forze dell’ordine a tutela della sicurezza dei cittadini.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it