Il Centro funzionale decentrato – Settore Meteo della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di Vigilanza meteorologica per piogge e temporali a Cagliari.

È valevole per tutto l’arco delle 24 ore della giornata lunedì 21 ottobre 2024.

Sebbene per il capoluogo di Sardegna non sia stato diramato un bollettino di Allerta meteo, l’Amministrazione comunale invita le cittadine e i cittadini a prestare la massima prudenza. Con particolare riguardo per il territorio della Municipalità di Pirri, una zona soggetta a fenomeni di allagamento.

Il Servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari ha pertanto diramato un avviso contenente le principali norme di comportamento da seguire per ridurre i rischi per la pubblica incolumità e prevenire eventuali situazioni di pericolo.

In particolare, dalle ore 0.00 alle ore 23.59 di lunedì 21 ottobre 2024, si raccomanda ai residenti di evitare di parcheggiare nelle seguenti vie:

* Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse;

* Italia;

* Dolianova;

* Sinnai;

* Settimo;

* Mara;

* Donori;

* Santorre Di Santarosa;

* Confalonieri;

* Ampere.

Le automobili parcheggiate in queste aree potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti.

In presenza di fenomeni temporaleschi, il Comune invita ad adottare le seguenti misure di autoprotezione:

* Non scendere nei piani interrati o seminterrati;

* Evitare di uscire di casa se non strettamente necessario;

* Allontanarsi dalle strade allagate e raggiungere luoghi più elevati.

Queste indicazioni sono necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti.