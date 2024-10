Non hanno pace gli ascensori di Castello che, come comunicato dal Comune di Cagliari, sono stati nuovamente chiusi per delle operazioni di manutenzione e uno, quello di Santa Chiara, a causa di atti vandalici.

Stando a quanto si legge nella nota stampa emanata, l’ascensore “Unione Sarda Alto” domani, 23 ottobre 2024, sarà temporaneamente fuori servizio nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le 14.

Più lunghi i tempi di manutenzione che invece riguardano l’ascensore “Unione Sarda Basso”, che attualmente è in fase di adeguamento per l’ampliamento della portata e riprenderà regolarmente l’esercizio a partire da lunedì 28 ottobre 2024.

Da sistemare infine anche l’impianto di Santa Chiara, per il quale sarà necessario sostituire diverse componenti. L’ascensore infatti ha subito degli atti vandalici che hanno danneggiato in modo irreparabile le porte automatiche.

Il comune ha poi reso noto che, a seguito dell’evento, è stata presentata una regolare denuncia alle autorità competenti. Attraverso le immagini degli impianti di videosorveglianza infatti è stato possibile identificare anche gli autori dell’atto vandalico.

