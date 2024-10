Maltempo: nell’Oristanese la pioggia di 6 mesi in poche ore

Maltempo: nell’Oristanese la pioggia di 6 mesi in poche ore

Numeri incredibili per il nubifragio di due giorni fa in tutta la Sardegna. Paga caro soprattutto il territorio dell'Oristanese, con disagi diffusi in città e nel Terralbese