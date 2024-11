La squadra della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta poco dopo le 18:00 per uno spaventoso schianto sulla ss 389.

Un’auto, per cause da accertare, ha sbandato andando a sbattere contro il guardrail. Ci sono tre feriti, che sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul posto le ambulanze di Orani e Mamoiada, i vigili del fuoco e i carabinieri di Orani.

