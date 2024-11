Il Consiglio regionale della Sardegna ha ripreso l’esame della variazione di bilancio da circa 630 milioni, a cui sono stati presentati 467 emendamenti, per la maggior parte dall’opposizione. Poco prima e durante i lavori la maggioranza sta provvedendo a perfezionare i correttivi che aggiungeranno risorse ai vari capitoli.

Fondamentale l’iniezione di oltre 161 milioni di euro per la copertura delle perdite del servizio sanitario regionale, e in particolare delle Asl. A questo articolo sono stati aggiunti 2,3 milioni per il 2024 (1,5 per il 2025 e 750mila per il 2026) per parametrare l’importo le borse di studio regionali per le scuole di specializzazione di area sanitaria non medica.

Passa anche l’emendamento della giunta, appoggiato da tutta l’opposizione, che destina 15 milioni ai fondi contrattuali delle Asl per la perequazione degli stipendi dei medici. Caso sollevato nelle scorse settimane dai dirigenti dell’Arnas Brotzu e del Policlinico. Immessi anche 2,5 milioni per la fibromialgia.

