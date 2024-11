I giornalisti di Radio Serie A non confidano nelle possibilità del Cagliari nella sfida contro il Milan. Nel classico “Pronosticone” pubblicato prima della nuova giornata di Serie A, in tre non sembrano avere alcun dubbio.

I rossoneri sono favoriti per Riccardo Trevisani, Gabriele Giustiniani e Claudio Guerrini. Qualche timida chance la concede Chiara Icardi: per lei, il pronostico dice “X2”.

