Il Bastione di Saint Remy nuovamente travolto dal degrado. Questa la denuncia del consigliere comunale di Alleanza Sardegna, Roberto Mura, che sui social mostra le immagini del monumento tra divieti e recinzioni abbattute.

“Il Bastione rappresenta un luogo identitario di tutta la Città: migliaia di cittadini e turisti lo visitano quotidianamente. Negli anni sono state destinate varie risorse per la sua riqualificazione ma ancora oggi lo vediamo in stato di abbandono” scrive Mura.

Il consigliere fa l’elenco dei disagi. “Il cantiere del Bastione di Santa Caterina è fermo da tempo immemore senza nemmeno un briciolo di controllo per la sicurezza di cittadini e turisti; la rampa, aperta qualche mese fa, risulta inutilizzabile e vediamo ogni giorno genitori che prendono in braccio il passeggino per affrontare le scale; per non parlare delle sedute e della cura degli alberi: stato di abbandono totale; gli ascensori… quando e se funzionano sono assolutamente inadeguati a sostenere il bisogno dei residente e dei turisti”.

Per Mura con il Festival “Marina Cafè Noir”, tenutosi ad Ottobre, le speranze di una definitiva riqualificazione si erano riaccese “perché in quell’occasione era stata data una ripulita ed era stata riaperta la rampa di accesso”, ma “da allora è tutto fermo”. Da qui la domanda: “Che fine hanno fatto i tanti milioni di euro destinati per la sua riqualificazione?“.

