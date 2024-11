Il paese di Loceri, in Ogliastra, aderisce al mese contro la violenza di genere proponendo due iniziative che coinvolge anche gli istituti scolastici del territorio.

Inaugurata una panchina rossa insieme alla targa del progetto “Nemos m’est mere” nella piazza del Comune. Sono state realizzate dai giovani studenti della scuola secondaria di primo grado di Loceri, sono state il frutto della collaborazione tra lo Sportello di Lingua Sarda, il comune, l’Istituto Comprensivo “Emilia Pischedda” di Bari Sardo e le amministrazioni di Lanusei, Bari Sardo e Cardedu.

“La panchina e la targa che inauguriamo oggi rappresentano un simbolo di impegno collettivo che va oltre i confini del nostro paese – ha sottolineato il sindaco Gianfranco Lecca – La violenza contro le donne è una ferita che colpisce non solo chi la subisce, ma tutta la comunità. Ogni gesto, ogni parola, ogni azione di sensibilizzazione è un tassello che contribuisce a costruire una società più giusta, dove nessuno è solo di fronte al dolore e all’abuso. Come comunità, abbiamo la responsabilità di educare i nostri figli al rispetto affinché la violenza non trovi spazio nel futuro delle nuove generazioni”.

