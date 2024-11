Su impulso della Presidente Alessandra Todde e a distanza di 9 anni dall’ultima convocazione, si è riunita nei locali di viale Trento, la Comunità del parco nazionale dell’Asinara. Dall’incontro è emersa la volontà di puntare sul rilancio dell’azione del parco, sulla sua piena valorizzazione nazionale e internazionale.

La Comunità del parco si prepara a dialogare con il Ministro Pichetto Fratin per una pronta nomina del nuovo consiglio direttivo e per l’individuazione del Presidente del parco che manca da 8 anni.

“L’Asinara rappresenta un patrimonio per la Sardegna e per il mondo che abbiamo il dovere di tutelare e valorizzare. Il parco ha già dimostrato di essere lo strumento giusto per assolvere al meglio a queste funzioni, con la partecipazione reale e completa dei territori e delle comunità. La Regione Sardegna è al fianco di Parco e Comuni dell’area per favorire il suo massimo sviluppo” ha commentato la presidente.

