In arrivo, nelle casse delle Province e della Città metropolitana di Cagliari, 6 milioni di euro destinati alle spese per la manutenzione ordinaria e pulizia degli alvei fluviali. Lo stanziamento è stato deliberato nell’ultima riunione di Giunta su proposta dell’assessore regionale dei Lavori pubblici Antonio Piu.

Le risorse sono assegnate a ciascun ente su base proporzionale, assegnando i contributi per il 50% in relazione al numero di abitanti e per il restante 50% in relazione alla superficie territoriale afferente. Il finanziamento costituisce un contributo straordinario a destinazione vincolata i cui beneficiari sono individuati nelle società in house tramite la Città metropolitana di Cagliari e le Province.

“Si tratta di risorse aggiuntive per rafforzare il perseguimento dell’azione di continuità nelle attività di manutenzione del reticolo idrografico. Sono convinto che sia importante garantire agli enti destinatari un contributo finanziario per intervenire nelle situazioni più critiche dei rispettivi territori e garantire una migliore efficienza del funzionamento idraulico dei corsi d’acqua, con benefici per le condizioni generali di sicurezza, incolumità delle persone, e salvaguardia dei beni”, spiega l’assessore Piu.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it