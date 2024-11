Nel corso della notte appena trascorsa, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Dolianova, con il supporto dei militari della Stazione di San Sperate, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.

Gli arrestati sono due giovani, rispettivamente un disoccupato 24enne residente ad Assemini e un 25enne, anch’egli disoccupato e senza fissa dimora. Entrambi sono volti già noti alle forze dell’ordine per precedenti episodi. I due sono stati fermati a Decimomannu mentre viaggiavano a bordo di una BMW 530. Il comportamento sospetto del conducente e del passeggero ha indotto i Carabinieri a procedere con un controllo più approfondito del veicolo, che si è rivelato fondamentale per il buon esito dell’operazione.

Durante la perquisizione personale e del veicolo, i militari hanno rinvenuto all’interno dell’auto 4 chilogrammi di marijuana, suddivisi in sette buste di cellophane termosigillate, pronte per la distribuzione. Oltre alla marijuana, sono stati trovati anche 10,6 grammi di hashish, nascosti all’interno di un barattolo. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata e trattenuta presso il comando procedente, in attesa delle necessarie analisi qualitative per valutarne il principio attivo e verificarne la destinazione finale.

L’Autorità Giudiziaria, informata prontamente dai Carabinieri, ha disposto nei confronti di entrambi gli arrestati la misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione del 24enne ad Assemini in attesa dell’udienza di convalida, che si terrà in mattinata con giudizio per direttissima.

