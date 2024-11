Il 51enne Fabrizio Pili è scomparso. A lanciare l’appello per il ritrovamento è stata la famiglia con un post sui social, dove viene espressa esprimono apprensione e preoccupazione. Le ricerche sono già in corso in tutta Cagliari.

L’uomo è uscito di casa giovedì 21 novembre con la sua Toyota Aygo, indossava una tuta tecnica nero verde, composta da pantalone e giubbotto, e scarpe da tracking scure con lacci gialli.

“Speriamo nella collaborazione di chiunque possa averlo visto. Se avete informazioni utili, contattate immediatamente i Carabinieri al numero 112 o scriverci tramite i social”.

