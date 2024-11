La Polizia Locale di Cagliari ha intensificato in città per prevenire e contrastare la guida sotto effetto di alcol.

La scorsa notte, gli agenti hanno fermato 52 veicoli, tutti regolarmente assicurati e revisionati, e sottoposto i conducenti ai test alcolemici.

Tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica per aver superato il limite consentito, registrando valori tra due e tre volte superiori al massimo legale.

Per i trasgressori è prevista una multa che varia da 800 a 3.200 euro. Inoltre, scatta la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra sei mesi e un anno, come previsto dalla normativa vigente.

Particolare attenzione è stata rivolta ai conducenti di età inferiore ai 21 anni, ai neo-patentati e ai professionisti del trasporto, per i quali vige il divieto assoluto di guida sotto l’effetto di alcol (limite 0 g/l).

