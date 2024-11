Si è svolta la scorsa notte all’aeroporto di Cagliari-Elmas l’esercitazione su scala totale prevista per testare l’efficacia e la capacità di risposta del Piano di emergenza in caso di incidente aereo sullo scalo. La simulazione è iniziata con l’intervento dei soccorritori su un Boeing 737 Aeroitalia con 80 persone a bordo, che, per cause sconosciute, era uscito dalla pista in fase di atterraggio.

Per quattro ore sono state impegnate oltre 150 unità, tra cui comparse e operatori degli enti deputati alla gestione dei soccorsi, che hanno simulato l’intervento immediato sull’aereo coinvolto, l’assistenza ai passeggeri del velivolo e quella ai loro familiari accorsi in aeroporto.

Durante l’esercitazione sono state testate le nuove implementazioni tecnologiche di Sogaer in tema di gestione grandi emergenze, quali: adozione di un sistema di teleallertamento di ultima generazione collegato con le sale crisi del 118, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria; utilizzo di droni che, decollando durante le operazioni di soccorso, permettono il rilevamento dei dispersi anche mediante l’impiego di termocamere; controllo tramite radar di terra della movimentazione di tutti i mezzi di soccorso; attivazione di un centro operativo di emergenza interamente virtuale per garantire il coordinamento dei soccorsi anche da remoto.

