Tyrrhenian Link, comitati in agitazione | Todde tira dritta: “Opera strategica”

La governatrice Alessandra Todde ribadisce l'importanza del Tyrrhenian Link, intanto i comitati per il "no" sono in presidio a Selargius