Piano di pulizia straordinaria nel quartiere di Sant’Elia. L’Assessorato all’Ecologia Urbana, Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Cagliari ha avviato un importante intervento mirato alla rimozione delle discariche abusive e al ripristino del decoro urbano nelle aree verdi e in prossimità delle abitazioni, interessando tutta la zona residenziale, il mercatino degli hobbisti, il borgo vecchio, e la strada che conduce alla spiaggetta dello scoglio.

Soddisfatta l’assessora Luisa Giua Marassi: “Il nostro obiettivo è quello di restituire dignità e decoro a uno dei quartieri simbolo della nostra città. Sant’Elia, infatti, rappresenta una delle aree urbane più significative sul piano delle potenzialità ambientali e turistiche, uno sbocco strategico per il futuro di Cagliari, la cui crescita passa attraverso interventi di pulizia costanti, come quelli in corso, e attraverso un dialogo attivo con la cittadinanza, costruendo un processo partecipativo che rinnovi l’impegno e la responsabilità civica degli abitanti del quartiere”.

Il piano, parte di un più ampio programma di recupero e valorizzazione del patrimonio urbano, durerà circa 15 giorni e prevede il conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento. Verranno inoltre ripristinate le aiuole liberate dai rifiuti, migliorando il paesaggio urbano e il benessere collettivo, grazie alla collaborazione tra il Comune e imprese specializzate nella manutenzione del verde.

L’assessora ha concluso con un appello alla cittadinanza: “L’invito a cittadine e cittadini è sempre quello di collaborare con l’Amministrazione comunale per rispettare le normative sulla raccolta dei rifiuti e mantenere il quartiere pulito, creando così una sinergia che possa rendere ancora più efficaci e duraturi gli interventi. Differenziare, infatti, comporta un risparmio per tutte e tutti”.

