Anziano legato e picchiato in campagna: è giallo a San Vero Milis

L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di San Gavino: indagini in corso dei carabinieri, l'uomo era legato in un capannone da due giorni