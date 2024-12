L’Anfiteatro romano di Cagliari sarà recuperato in circa due anni in tre passaggi: da oggi pulizia principalmente dello spazio che ospiterà l’arena spettacoli. Poi la sistemazione delle passerelle per consentire a cagliaritani e turisti di vedere da vicino il monumento.

Tutto entro la prossima estate. Terzo step: i lavori di restauro con un piano da quattro milioni per la consegna dell’Anfiteatro anche agli spettacoli per mille persone a quattordici anni dall’ultimo concerto del 2010 di Elio e le storie tese.

E’ previsto un collegamento, per le vie di fuga, con l’Orto botanico. E visori digitali per vedere anche le parti del monumento che rimarranno chiuse al pubblico. Il programma dei tempi di riapertura è stato presentato dagli assessori a Cultura, Servizi sociali e Lavori pubblici Maria Francesca Chiappe, Anna Puddu e Yuri Marcialis.

“Il nostro obiettivo è quello di avere l’Anfiteatro a disposizione tutto l’anno: può diventare punto di incontro e centro di socialità. Infine il maxi progetto di recupero: tempo previsto, appunto, circa due anni”, dichiara l’assessore Marcialis.

