Dopo sei mesi di rigide restrizioni, in Baronia sono state ripristinate le normali condizioni gestionali della rete idrica consortile allacciata all’invaso del Maccheronis che consente l’approvvigionamento idrico delle utenze agro zootecniche ed extra-irrigue.

È quanto riporta la comunicazione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna che autorizza l’utilizzo di un milione di metri cubi d’acqua per gli abbeveraggi del bestiame e utilizzi aziendali, e per l’approvvigionamento nelle abitazioni dell’agro non servite da Abbanoa. Rimane vietata l’irrigazione in pieno campo.

“È il frutto di un lavoro di squadra che ha visto in questi mesi il nostro Ente – afferma Ambrogio Guiso presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale – sempre in prima linea battersi a garanzia delle aziende agricole e di tutte le utenze che usufruiscono dell’acqua della diga del Maccheronis per dare sollievo alle loro esigenze. Le precipitazioni delle ultime settimane hanno portato anche serenità e tranquillità consentendo di accogliere in anticipo le nostre pressanti richieste” evidenzia Guiso.

Il Maccheronis ha invasato circa 5.8 milioni di metri cubi d’acqua. Dai primi giorni di dicembre stanno entrando 100 mila metri cubi al giorni a fronte di un consumo stimato a partire dal primo gennaio di circa di 30/33 mila metri cubi giornalieri. Il 31 dicembre si chiude con il trasporto con le autobotti e verrà mandata l’acqua in rete.

