Accordo di programma tra la Regione Sardegna e il Comune di Cagliari per il nuovo stadio Sant’Elia. È stato approvato questa mattina dalla giunta su proposta della presidente Alessandra Todde. Il nuovo accordo accoglie alcune modifiche con la rinuncia a volumetrie previste nell’accordo precedente che disciplinavano trasformazioni nelle aree circostanti lo stadio, ricomprese tra i quartieri San Bartolomeo e di Sant’Elia, alleggerendo in tale modo il carico urbanistico sull’intero comparto, in favore di un diverso utilizzo delle stesse superfici, più coerente con il Piano Paesaggistico Regionale e con le politiche ambientali promosse a livello europeo.

Rimane confermata l’autorizzazione da parte della Regione della somma di 50 milioni di euro. Dopo il via libera ottenuto oggi dall’esecutivo, sarà ora la presidente Todde a stipulare il nuovo accordo con il sindaco del Comune di Cagliari, Massimo Zedda. Il testo approvato sostituisce interamente quello precedente poiché lo stesso non ha mai avuto seguito, in quanto mai realmente approvato.

“Questo nuovo progetto ha tre assi portanti: l’impianto sportivo, le aree verdi e l’edilizia popolare. Eliminiamo diversi volumi residenziali e commerciali per rendere meno impattante il progetto e investiamo molto sulle aree verdi che collegheranno le diverse zone dell’impianto. La Regione non sta solamente finanziando la costruzione dell’impianto sportivo, ma sta portando avanti la valorizzazione di tutto il quartiere Sant’Elia“, spiega la governatrice.

“È importante ribadire, e smentire chi continua a raccontarlo, che la Regione non sta finanziando alcun progetto che non riguardi l’impianto sportivo e i servizi ad esse collegato. Questo infatti è un progetto di riqualificazione urbana a tutto tondo che vede protagonista la città di Cagliari. E in questa direzione abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare”.

