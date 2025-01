Il bilancio del giorno dopo parla di un successo clamoroso per tutta la Sardegna per questo Capodanno 2025. In tutte le piazze sarde si è ballato, festeggiato e brindato al ritmo di musica di altissimo livello.

Oltre ai grandi successi di Cagliari, Olbia e Sassari, solo per citarne alcune, anche laddove si rischiava di passare un po’ in sordina sono invece arrivate delle grandi risposte dal pubblico.

Le Vibrazioni hanno fatto ballare Iglesias, mentre dopo il successo di Carbonia nell’antipasto di Capodanno ad accogliere Fred De Palma è stata Golfo Aranci.

A far partire il conto alla rovescia per il nuovo anno a Nuoro invece è stata Giusy Ferreri che poi dal palco ha fatto i suoi auguri di cuore a tutto il pubblico.

Stessa coinvolgente dinamica anche a Tortolì ma con gli Zero Assoluto, con un piccolo siparietto: c’è stato qualche piccolo problema nello stappare immediatamente lo spumante.

Grandi feste poi anche a Dorgali con Max Gazzè, che è stato accompagnato dall’Orchestra Jazz della Sardegna e a Bosa con Irene Grandi.

