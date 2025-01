Un uomo di 77 anni è morto a Triei durante una uscita in bicicletta. Per un lui un malore fatale mentre stava pedalando, forse per lo sforzo.

Il corpo è stato ritrovato all’ingresso del paese su segnalazione di alcuni automobilisti, che hanno allertato i soccorsi del 118. Per l’anziano però non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Baunei.

