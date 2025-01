Simone Scuffet domani parte per Napoli per le visite mediche e per la firma. Il portiere del Cagliari, ormai ex, ha chiuso a Monza la sua avventura coi colori rossoblù.

Diventerà il vice di Alex Meret alla corte di Antonio Conte, nella corsa verso lo scudetto.

Il Cagliari intanto accoglie in Sardegna Elia Caprile. Il nuovo portiere ha già salutato la Campania, arriverà in nottata in Sardegna (intorno alle 23:20) e da domani si metterà a disposizione di Davide Nicola in vista della trasferta a Milano.

Come già reso noto, l’accordo è per uno scambio di prestiti: secco quello di Scuffet al Napoli, con diritto di riscatto (a 8 milioni) quello di Caprile a Cagliari.

