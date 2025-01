Nella notte, i Carabinieri delle Stazioni di Villanova e Sant’Avendrace hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 45 anni, residente a Cagliari, per il furto di materiale edile da un cantiere situato in via Principe di Piemonte.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione al 112, che riferiva di movimenti sospetti nel cantiere. Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno sorpreso il 45enne mentre si appropriava di 15 pannelli per armatura, dal valore complessivo stimato in 750 euro.

L’uomo è stato fermato poco dopo, in via Corridoni, ancora in possesso della refurtiva. Il materiale è stato immediatamente restituito al titolare dell’impresa edile, un 46enne residente a Settimo San Pietro, che ha formalizzato denuncia per il furto.

Il fermato, già noto alle forze di polizia, è stato trattenuto presso la Stazione dei Carabinieri fino a questa mattina, quando è stato condotto al Tribunale Ordinario di Cagliari per il giudizio direttissimo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it